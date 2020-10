شیریں مزاری کی بیٹی کی ناراضگی، والدہ کی ایک کال پر ایف آئی اے عہدیدار کو معطل کردیا گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر سائبر کرائم ونگ کے افسر کو معطل کردیا ، آصف علی کو ایف آئی اے ہیڈ آفس اسلام آباد کی جانب سے معطل کرتے ہوئے کام کرنے سے روک دیا گیا۔

ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیے گئے معطلی کے نوٹس میں کہا گیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے آصف اقبال نے محکمے سے اجازت لیے بغیر ٹوئٹر پر ذاتی اکاؤنٹ بنا رکھا تھا جہاں وہ آگاہی سے متعلق پیغامات پوسٹ کرتے تھے۔

انڈپینڈنٹ اردو کے مطابق آصف اقبال نے دعویٰ کیا کہ ’انہیں عہدے سے ہٹوایا گیا ہے اور وجہ وہ نہیں جو نوٹس میں بتائی گئی ہے بلکہ ایمان مزاری کی وہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے کچھ دن پہلے ان کے خلاف کی تھی۔‘

30 ستمبر کو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایک ٹویٹ میں گلوکار علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان ہراسانی کے معاملے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کو ’علی ظفر کا ترجمان‘ قرار دیا تھا۔ایمان مزاری اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر حکومت اور حکومتی پالیسیوں کی ناقد کے حوالے سے مشہور ہیں اور جبری گمشدگیوں پر بھی وہ حکومت پر تنقید کرتی رہی ہیں۔

Women, listen to what the State is telling us: "we hear you but we really dont care".

As if the FIRs arent bad enough, the Assistant Director, FIA Cybercrime Lahore is basically Ali Zafar's personal spokesperson.

This system is rotten to the core.

It needs to be dismantled. pic.twitter.com/MNYAQA6TGG