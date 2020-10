میسی اور رونالڈو ایک بار پھر آمنے سامنے، فٹ بال شائقین کیلئے بڑی خوشخبری آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) فٹ بال کے شائقین کیلئے خوشخبری ہے کہ وہ دنیائے فٹ بال کے دو سپر سٹار لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کو ایک بار پھر آمنے سامنے دیکھیں گے۔

تفصیلات کے مطابق یوئیفا چیمپینز لیگ کے ڈرازکا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق یووینٹس اور بارسلونا کی ٹیمیں گروپ جی میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی جبکہ دفاعی چیمپین لیورپول آئی ایکس اٹلانٹاکے گروپ میں موجود ہیں۔ مانچسٹر یونائٹیڈ اور پی ایس جی گروپ ایچ میں شامل ہیں جبکہ گروپ اے میں بائرن میونخ اور ایٹلاٹیکو میڈرڈ کا مقابلہ ہوگا۔

