افغانستان میں دھماکہ ،انٹر نیشنل کرکٹ ایمپائر بھی ہلاک ،افسوسناک دعویٰ سامنے آگیا

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )افغانستان کے صوبے ننگرہار میں کار بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوگئے جب کہ اس دھماکے میں افغانستان کے انٹرنیشنل ایمپائر بسم اللہ جان شنواری کی بھی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

نجی نیوز چینل جیو کے مطابق افغان صوبے ننگرہار کے ضلع غنی خیل میں دہشت گردوں نے ضلعی گورنر کے کمپاو¿نڈ میں گھسنے کی کوشش کی۔دہشت گردوں کے کمپاو¿نڈ میں گھسنے کی کوشش کے دوران کار میں دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوگئے جب کہ سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔حملے اور دھماکے کے جاں بحق اور زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں جب کہ ننگر ہار کی صوبائی کونسل کے رکن عبیداللہ شنواری نے تصدیق کی ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں 8 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کار بم حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے تاہم افغان حکومت نے طالبا ن کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔

دوسری جانب افغانستان کرکٹ بورڈ کے سابق میڈیا منیجر ابراہیم مہمند نے ٹوئٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے انٹرنیشنل ایمپائر بسم اللہ جان شنواری بھی دھماکے میں جاں بحق ہوگئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دھماکے میں ایمپائر کے خاندان کے 7 افراد بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔امپائر بسم اللہ جان شنواری نے متعدد انٹرنیشنل میچز میں ایمپائرنگ کے فرائض سرانجام دے چکے ہیں۔

Shocking news

Seven members of @ACBofficials elite Umpire #BismillahJanShinwari who officiated in many international matches has martyred in a road side bomb blast today in Shinwari district of Nangarhar.

The world T20 No 1 bowler Rashid Khan too belong to that district too. pic.twitter.com/kWCgBLtV8z