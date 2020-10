’ایک ایسے انتہا پسند ملا کو اپوزیشن کی سربراہی کیلئے منتخب کیا گیا جو دہشتگردوں کے قریب ہے‘

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو سونپے جانے کے معاملے پر کڑی تنقید کی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں فواد چوہدری نے کہا کہ آج پاکستان کیلئے انتہائی دکھ کا دن ہے کیونکہ آج ایک ایسے انتہا پسند ملا کو اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کیلئے منتخب کیا گیا ہے جو افغانستان کے دہشتگرد گروپوں کے قریب ہے۔

انہوں نے کہا کہ انڈیا کے برعکس کہ جہاں انتہا پسند حکومت میں ہیں، پاکستان کے عوام نے کبھی بھی انتہا پسندوں کو قیادت یا مین سٹریم سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی۔

خیال رہے کہ ہفتہ کے روز اپوزیشن کی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو سونپی گئی۔

Sad Day for Pakistan An extremist Mullah considered Close to terrorist groups of Afghanistan is selected to lead opposition movement against Government,unlike India where extremists are in Govt people of Pak never allowed extremists to lead or mainstream politics,