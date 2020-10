’’اب انہیں درد کا احساس ہوگا‘‘ آذربائیجان کے سفیر نے آرمینیا کے خلاف فوجی کارروائیوں کی ویڈیو جاری کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات آذر سفیر علی علی زادے نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں آذر بائیجان کی فوج کو آرمینیا کے فوجی ٹارگٹس تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

انہوں نے ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا ہمیشہ سے ہی فوجی کارروائیوں، شیلنگ کے ذریعے فرنٹ لائن پر موجود آذربائیجان کے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ملوث رہا ہے۔ امید ہے کہ آذر بائیجان کے امن کیلئے کیے جانے والے اس آپریشن کے بعد آرمینیا کو اس درد کا احساس ہوگا جو مقبوضہ علاقوں کے آذر شہری گزشتہ 30 سال سے محسوس کر تے رہے ہیں۔

انہوں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے اس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ آذر بائیجان کی فوج کی جانب سے انتہائی کامیابی کے ساتھ آرمینیا کے فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔

Armenia was&is used to always periodically provoking,shelling & every time killing the civilians of Aze.on the front line.

I hope that with this retaliatory peace enforcement operation of Aze. #Armenia will realize the 30-years pain of Aze/is &end the occupation of????????i territories pic.twitter.com/a9QgBDvV2Q