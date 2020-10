معروف کرکٹر کار حادثے میں شدیدزخمی ہو کر کوما میں چلے گئے

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی نجیب تراکئی خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں زخمی ہوگئے۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی 29 سالہ نجیب تراکئی خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کوما میں چلے گئے۔افغان کرکٹ بورڈ کے سابق میڈیا منیجر محمد ابراہیم مہمند نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ ’نجیب تراکئی گزشتہ 22 گھنٹوں سے کوما میں ہیں ان کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق نجیب تراکئی کی کار کو حادثہ افغانستان کے شہر جلال آباد میں پیش آیا، انہیں زخمی حالت میں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ان کے سر پر گہری چوٹیں آئیں جس کے سبب وہ کوما میں چلے گئے۔محمد ابراہیم مہمند نے بتایا کہ مداحوں کی جانب سے افغانستان کرکٹ بورڈ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نجیب تراکئی کو علاج کے لیے کابل یا بیرون ملک منتقل کیا جائے۔

واضح رہے کہ اوپنر نجیب ترکئی نے ایک ون ڈے اور 12 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں افغان ٹیم کی نمائندگی کی اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں 21 کی اوسط سے 258 رنز سکور کررکھے ہیں۔

It's has been 22 hours now since a deadly accident but national cricketer @Najibtaraki78 is unmoved & still in coma despite head injury.

He reportedly hit by a car in Jalalabad city.

fans asking @ACBofficials to facilitate shifting him to Kabul or neighbor countries hospitals. pic.twitter.com/Sifg1BHDa0