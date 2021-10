شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو گرفتار کرلیا گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو منشیات کےالزام میں گرفتار کرلیا گیا ہے، بھارتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے کروز شپ پر ہونے والی ایک پارٹی پر چھاپہ مارا تھا، اس معاملے میں تاحال شاہ رخ خان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان کے بڑے بیٹے اور دو خواتین سمیت تقریباً آٹھ افراد کو منشیات کے ایک کیس میں حراست میں لینے کے بعد نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے حکام پوچھ گچھ کر رہے ہیں، 23 سالہ آریان کو ہفتہ کی رات ممبئی کے ساحل سے دور کروز جہاز پر منعقد ہونے والی پارٹی پر چھاپہ مارنے کے بعد این سی بی نے تحویل میں لیا تھا۔آریان کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے اور اس کی سکیننگ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ منشیات کے قبضے یا استعمال میں اس کے ملوث ہونے کے کوئی اشارے ہیں۔

#WATCH | Narcotics Control Bureau (NCB) detained at least 10 persons during a raid conducted at a party being held on a cruise in Mumbai yesterday

(Visuals from outside NCB office) pic.twitter.com/yxe2zWfFmI