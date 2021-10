یوٹیوب چینل کیلئے کام کرنے سے قبل عفت عمر کے عمران خان بارے کیا خیالات تھے؟ پرانی ویڈیو وائرل لیکن پھر خود ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا صارفین بھی دنگ رہ گئے 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عفت عمر کا شمار موجودہ حکومت کے ناقدین میں ہوتا ہے اور اب ان کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے کیے گئے آزادی مارچ کے موقع پر ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں عفت عمر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ © ’ دنیا جو مرضی کہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان سچا آدمی ہے، ہم ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کرسکتے، ان کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جیسا سچا آدمی کوئی نہیں،ہم سچ کے ساتھ ہیں، زندگی میں کسی دھرنے میں نہیں گئی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاﺅں،یہ واحد جگہ ہے جہاں میری بیٹی بھی میرے ساتھ آتی ہے‘۔

یہ ویڈیو شیئرکرتے ہوئے صحافی عدیل راجہ نے لکھاکہ ’ایک یوٹیوب چینل جوائن کرنے سے پہلے کی عفت عمر‘۔

Iffat Omar before she was hired for a youtube channel ???? pic.twitter.com/bCuLTyVuam