پینڈورا لیکس میں نام سامنے آنے کے بعد صوبائی وزیر پنجاب علیم خان کا موقف بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) صوبائی وزیر پنجاب علیم خان نے کہا ہےان کی آف شور کمپنی اثاثہ جات میں ظاہر کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ اللہ کاشکر ہے،کچھ غلط نہیں کیا ہے۔آفشور کمپنی15 سال سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ظاہر کیے گئے میرے اثاثہ جات میں پہلے سے ہی شامل ہے۔

Allhamdullillah, nothing to hide, This company was declared in all my assets declarations in FBR and election commission for last 15 years.