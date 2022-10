پاکستان سمٹ آئی ٹی ہواوے 2022 کا انعقاد پاکستان سمٹ آئی ٹی ہواوے 2022 کا انعقاد

لاہور(پ ر) ہواوے پاکستان نے کامیابی کے ساتھ Huawei IT Summit Pakistan 2022 کا انعقاد کیا اور اسلام آباد میں All Scenario All Flash اسٹوریج سلوشن کا آغاز کیا۔ وفاقی سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنمحسن مشتاق، ایچ ای سی کے فیصل رفیق، نیو ہورائزن قیصر سرور، نیاٹیل جہانزیب ارشد، فیوچر وی وانگ یونگ، وتین آفتاب صدیقی، ٹیک ایکسیس مسٹر کاشف علی کے ساتھ۔ آئی ٹی انڈسٹریز اور ہواوے کے حکام اور ماہرین سمٹ میں صدر تھے۔ سمٹ میں اہم مقررین اور ماہرین نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ڈیٹا ڈیجیٹل اکانومی کے لیے اتپریرک بن گیا ہے۔ اس طرح کے دھماکہ خیز اعداد و شمار میں اضافہ، تاہم، روایتی ڈیٹا سینٹرز پر دباؤ ڈالتا ہے، جو ڈیٹا کی قدر کو حاصل کرنے کے لیے انٹرپرائز کو درکار مرکزی اسٹوریج، کمپیوٹنگ اور ڈیٹا ریسورس ایکسچینج فراہم کرتے ہیں۔ Huawei نے آج کی دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام منظر نامے فلیش اسٹوریج کا آغاز کیا تاکہ تمام صنعتوں میں کاروبار کی ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی کو آسان بنایا جا سکے۔ مہمان خصوصی کے طور پر، وفاقی سیکرٹری ؒ محسن مشتاق نے سمٹ کے انعقاد کے لیے ہواوے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ "Huawei نے مختلف منصوبوں پر وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور ہمیشہ انتہائی معاونت کی ہے۔" پاکستان میں ہواوے کے ساتھ تعاون کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آپریشن کے VP نیاٹیل جہانزیب ارشد نے کہا کہ "ہم عالمی فراہم کنندگان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے اور اپنے صارفین کو ایک ہی سطح کی لیکن زیادہ سستی سروس فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ہماری خدمات کے اہم اجزاء اسٹوریج ہیں، کچھ صارفین کو اسٹوریج سے اعلی IO کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور Huawei ہمیں اپنے اوپن اسٹیک کلاؤڈ کو ترتیب دینے کے لیے درکار اسٹوریج میں مدد کرتا ہے۔ یہ Huawei Dorado Storage کے ساتھ بہت ہموار اور مستحکم انضمام تھا۔ نیو ہورائزن کے سی او او مسٹر قیصر سرور نے بھی ہواوے کے ساتھ تجربہ شیئر کیا "ہم نے ایک 'اسٹوریج ایکسپرٹ' کے طور پر ترقی کی ہے۔ ہواوے کے ساتھ ہمارا سفر ساڑھے تین سال قبل شروع ہوا تھا اور ہم نے اس وقت اسٹوریج کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ مارکیٹ میں موجود دیگر سٹوریجز کے مقابلے اس میں صلاحیت موجود ہے۔

سپلائی چین بہت موثر طریقے سے منظم ہے۔

، اور کوویڈ کے وقت کے بعد بھی مینوفیکچرنگ کی مستحکم صلاحیت ہمیں اور ہواوے کو مارکیٹ میں ایک برتری فراہم کرتی ہے" ایچ ای سی کے آئی ٹی ڈائریکٹر جناب فیصل رفیق نے سمٹ میں کہا "ہمارا وڑن تعلیم میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ سیکٹر اور ورلڈ کلاس لرننگ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سینٹرز پر توجہ مرکوز کریں۔ Huawei کے ساتھ ہمارا سفر 2007 میں 30 HEIs کے ساتھ شروع ہوا تھا اور اب ہم 2022 میں 210 HEIs کے ساتھ ہیں۔ میں زیادہ تیزی سے مرحلہ 2 کو مکمل کرنے والے پروجیکٹ کے لیے Huawei کی تعریف کرنا چاہوں گا۔