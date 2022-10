انگلینڈ کیخلاف فائنل میچ میں خوشدل شاہ کے آؤٹ ہونے پر تماشائیوں نے "پرچی پرچی "کی آوازیں کس دیں 

لاہور ( ویب ڈیسک ) پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ٹی 20 سیریز کے فیصلہ کن معرکے میں پاکستانی بلے بازوں نے انتہائی بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور قومی ٹیم کو 67 رنز سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ، ایسے میں تماشائیوں نے مسلسل بری کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خوشدل شاہ کے آؤٹ ہونے پر "پرچی پرچی "کی آوازیں کس دیں ۔

خیال رہے کہ انگلینڈ کے خلاف 7 ٹی 20 میچز کی سیریز میں خوشدل شاہ کسی بھی موقع پر عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے ۔ پہلے میچ میں انہوں نے 7 قیمتی گیندوں پر صرف 5سکور بنائے ، دوسرے میچ میں ہدف کو قومی ٹیم کے اوپنرز نے ہی حاصل کرلیا تھا ، تیسرے میچ میں خوشدل شاہ نے قیمتی 21 گیندوں پر صرف 29 رنز بنائے ،چوتھے میچ میں خوشدل تین گیندوں پر دو سکور بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے ،پانچویں اور چھٹے میچ میں ؒخوشدل شاہ کو موقع نہیں دیا گیا ۔

گزشتہ روز سیریز کے فیصلہ کن میچ میں خوشدل شاہ کو ایک بار پھر موقع دیا گیا مگر وہ قیمتی 25 گیندوں پر صرف 27 سکور ہی بنا پائے جہاں ہجوم نے ٹی 20 کرکٹ میں ان کی سست بلے بازی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور "پرچی پرچی "کے نعرے لگا دیے ۔

I would like to request our fans to avoid such rants at any player as it can badly impact the player’s health and try to support them like you always do, regardless of the results. We play for YOU, we play for PAKISTAN ???????? Stay blessed ✨

pic.twitter.com/GKZgR9o9Z9