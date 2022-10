پربھاس اور کیرتی سینن کی جوڑی مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کی نئی آنے والی فلم "ادی پرش" کے ٹیزر لانچنگ کی تقریب میں کیرتی سینن اور تلگو اداکار پربھاس توجہ کا مرکز بن گئے ۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی شہر ایودھیا میں ہونے والی نئی فلم" ادی پرش "کے ٹیزرلانچنگ کی تقریب پرمرکزی کردار نبھانے والے اداکار پربھاس اور کیرتی سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئے۔تقریب کے دوران فلمی جوڑی کیرتی اورپربھاس کے درمیان ہم آہنگی دیکھی گئی۔ ایک موقع پر تو کیرتی نے پربھاس کے ماتھے پر پسینہ سکھانے کے لئے اپنا دوپٹہ بھی دیا۔جس کے بعد ٹوئٹر صارفین نے بھی دونوں اداکاروں کو لے کر مختلف تبصرے شروع کر دیے۔

ایک صارف نے لکھا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پربھاس کتنے اطمینان سے کیرتی سے بات کر رہے ہیں۔

Feeling Happy The Way He Is Comfortable With Her ❤️#Prabhas #KritiSanon #Adipurush pic.twitter.com/tEibHeizBS