12 کرو ڑ بجلی کا بل ادا نہ کرنےوالی پاکستان کی معروف ترین کاروباری شخصیت کو گرفتار کر لیا گیا 

گوجرانوالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف ترین کاروباری شخصیت کو بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق ارب پتی کاروباری شخصیت اور مشہور زمانہ ’ ماسٹر ٹائلز ‘ کے مالک شیخ محمود اقبال کو مسلسل چیک باﺅنس ہونے کے بعد آخر کار گرفتار کر لیا گیاہے ، ایف آئی آر میں موقف اختیا ر کیا گیاہے کہ شیخ محمود گوجرانوالہ الیکٹر ک پاور کمپنی کے 12 کروڑ روپے کے نادہندہ ہیں ، انہوں نے بجلی استعمال کی اور ادائیگی کے وقت چیک دیئے جو کہ باﺅنس ہو گئے ہیں ۔

یاد رہے کہ حکومت نے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف سخت کارروائیوں کا آغاز کر رکھاہے اور کسی کو بھی رعایت نہیں دی جارہی ہے ۔

Billionaire owner of Master Tiles Sheikh Mahmood Iqbal arrested after issuing bounced cheques. According to the FIR Sheikh Iqbal owes GEPCO 12 crores in electric bills. No elites being spared. pic.twitter.com/lh8OfZZ5DE