آئی سی سی ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب ہو گی یا نہیں؟ اہم دعویٰ سامنے آ گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب ہونے یا نہ ہونے سے متعلق اہم دعویٰ سامنے آ گیا۔

نجی ٹی وی نیو نیوز کے مطابق کرکٹ ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے بھارتی شہر احمد آباد میں شروع ہو رہا ہے جس میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ میدان میں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیں گے۔ تاہم اس مرتبہ عالمی ایونٹ سے متعلق اہم تبدیلی کے دعوے کئے جا رہے ہیں جن کے مطابق کرکٹ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد نہیں ہو گی۔

Updates on Ceremony in this World Cup 2023: (Dainik Jagran)



- No Opening ceremony.

- There will be Closing ceremony or

- A ceremony before IND vs PAK match.

- The presentation have been given to BCCI officals. pic.twitter.com/uGFhM2iqVy