بھارتی حیدر آباد کے کرکٹ سٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے انتہائی گندی جگہ کی تصاویر سامنے آگئیں

حیدر آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی شہر حیدر آباد کے کرکٹ سٹیڈیم میں آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ جاری ہے تاہم اس سٹیڈیم کے سٹینڈ سے کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے میزبان ملک بھارت کی کاوشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ۔ بھارتی سپورٹس صحافی نے سٹیڈیم کے اندر سے تصاویر شئیر کیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تماشائیوں کے بیٹھنے کی نشستیں گند سے بھری ہوئی ہیں اور تصویر میں ہر جگہ اتنا گند ہے کہ وہاں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا ۔

Nothing much has changed in Uppal stadium. Only some window dressing and spectator comfort still not taken care of in full.#worldcup2023 pic.twitter.com/RiPyeRsfEn — C.VENKATESH (@C4CRICVENKATESH) October 3, 2023

بھارتی صحافی کے اس پیغام پر لوگوں نے کہا کہ یہ پرانی تصویریں ہیں اور سٹیڈیم کے سٹینڈ اچھی حالت میں ہیں جس پر بھارتی صحافی نے ایک اور پیغام میں پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کی ٹکٹ شئیر کرتے ہوئے بتا یا کہ میں ابھی سٹیڈیم میں ہی موجود ہوں ۔

This is for those, who said I had posted an old or fake pic. I’m very present at the ground. pic.twitter.com/klMfNCM6VM — C.VENKATESH (@C4CRICVENKATESH) October 3, 2023

This video is for those doubting thomoses who felt my earlier pics were edited. pic.twitter.com/xmC5ti9hCm — C.VENKATESH (@C4CRICVENKATESH) October 3, 2023