پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ میں کمنٹیٹر میتھیو ہیڈن کی پاکستانی ٹیم اور اسلام سے متعلق شاندار باتیں ، ویڈیو دیکھیں

والد ویلڈ ر تھے ، حارث روف نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں کی کہانی سنا دی ، جاننے کے لیے یہاں کلک کریں











۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Matthew Hayden on the commentary box about islam ❤ #PAKvsAUSpic.twitter.com/c9YENLh5R2