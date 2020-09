”میں پاکستان آنے کیلئے مزید انتظار نہیں کر سکتا“ معروف انگلش کرکٹر نے پی ایس ایل کے بقیہ میچز کھیلنے کیلئے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج بلے باز ایلکس ہیلز نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)سیزن فائیو کے بقیہ میچز میں شرکت کیلئے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں ایلکس ہیلز نے لکھا کہ ”پاکستان جانے کیلئے مزید انتظار نہیں کرسکتا، جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی“۔

Can’t wait to get back to Pakistan! See you all soon ???????? ????????