"کوئی بھی نیشنل ایوارڈ دینے سے پہلے ان اداکاروں کا ڈرگ ٹیسٹ لیا جائے" کنگنا رناوت نے ایسا مطالبہ کردیاکہ بالی ووڈ میں ہلچل مچ گئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سشانت سنگھ راجپوت خود کشی کیس پر "مووی مافیا" کے خلاف بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بننے والی کنگنا رناوت نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی اداکار کو نیشنل ایوارڈ دینے سے پہلے ان کا ڈرگ ٹیسٹ لیا جائے۔

سشانت سنگھ راجپوت خود کشی کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بالی ووڈ میں منشیات کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے انڈیا کے انسداد منشیات کے ادارے نے تحقیقات بھی شروع کر رکھی ہیں۔ ایسے میں کنگنا رناوت نے ڈرگ ٹیسٹ کا مطالبہ کرکے سب کو حیران کردیا ہے۔

کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ جن بھی اداکاروں کو نیشنل ایوارڈ دیا جائے اس سے پہلے ان کا منشیات کا ٹیسٹ لیا جائے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا " میں رنویر سنگھ، رنبیر کپور، ایان مکھرجی اور وکی کوشل سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ڈرگ ٹیسٹ کیلئے اپنے خون کے نمونے دیں۔ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ لوگ کوکین کے عادی ہیں، میں ان افواہوں کا تدارک چاہتی ہوں، یہ نوجوان لوگ اپنے منفی ڈرگ ٹیسٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کیلئے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔"

