انگلینڈ سے 2 ماہ بعد واپس آنے والے وہاب ریاض کی ویڈیو وائرل ہو گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی 20 میچ کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر وہاب ریاض کی بچوں کیساتھ پیار کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 2 ماہ بعد گھر واپس آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وہاب ریاض نے دورہ انگلینڈ کے بعد وطن واپسی پر سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ گاڑی میں اپنے بچوں سے مل رہے ہیں اور انہیں بہت پیار کر رہے ہیں۔ وہاب ریاض نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 2 ماہ کے طویل دورے کے بعد گھر واپسی اور فیملی کے ساتھ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اہل خانہ آپ کو سب سے اچھی خوشی دیتے ہیں۔

And this is who we do it for❤️

Great to be home back with family after a long 2 month trip

Family give you the best joy like no other ???? pic.twitter.com/LqTOSOySkF