”آپ نے جوش اور جذبے کیساتھ پاکستان کی خدمت کی“ مرتضی وہاب کا سابق کپتان سرفراز احمد کو دلاسہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماءاور ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے بہت جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کی۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر مرتضیٰ وہاب نے سرفراز احمد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ فکر مت کریں، ایسے وقت اور حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی برا لگے یا مایوسی ہو تو اپنی چیمپئنز ٹرافی تھامے ہوئے تصویر کو دیکھنا۔

Sarfaraz u have Mashallah served Pakistan with so much zeal & passion. Dont worry, these moments come & go. Whenever u feel down just look at this picture. Respect & regards ! https://t.co/YnPbSPBC50 pic.twitter.com/wRDXwqNomi