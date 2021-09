دفاع مزید مضبوط، پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں پہلا جدید ترین ایل آر ایم پی دوانجن والا جیٹ طیارہ بھی شامل کرلیا گیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاک بحریہ نے اپنے فضائی بیڑے میں پہلا جدید ترین ایل آر ایم پی دوانجن والا جیٹ طیارہ شامل کرلیا، اس سلسلے میں باضابطہ تقریب پی این ایس مہران میں ہوئی ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاز برازیل کا تیارکردہ دہرے انجن والا ایمبرئیر جیٹ ایئر کرافٹ ہے، اس حوالے سے پی این ایس مہران کراچی میں تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی امیر البحر ایڈمرل امجد نیازی تھے ۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ۔ ایڈمرل امجد نیازی نے تقریب کے آغاز سے قبل حریت کانفرنس کے سربراہ سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہارافسوس کیا۔

بعد ازاں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ حربی آلات کو جدید تر بنانے کے لئے پرعزم ہے۔ پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں اس قسم کے مزید دو جہاز پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں شامل کئے جائیں گے۔

Induction ceremony of #PakNavy first modern Long Range Maritime Patrol twin engine jet aircraft held at PNS Mehran, Khi. CNS Adm Muhammad Amjad Khan Niazi graced the occasion as chief guest. The aircraft will be force multiplier for Maritime Operations.(1/2) pic.twitter.com/Wej4xPEk22