کورونا صورتحال، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام سرکاری و نجی سکول بند کرنے کا اعلان ، لیکن کب تک؟ وزیرتعلیم نے اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پنجاب حکومت نے لاہور میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے پیش نظر چھ روز کیلئے تمام نجی و سرکاری سکول بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب کے تمام سرکاری ونجی سکولوں کو چھ ستمبر سے 11 ستمبر 2021 تک کورونا صورتحال کے پیش نظر بند کیا جارہاہے ، اس لیے اپنے گھر پر رہیں اور محفوظ رہے ہیں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں ۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت کی جانب سے کورونا ویکسین لگانے کی مہم تیزی سے جاری ہے اور شہریوں سے اپیل کی جارہی ہے کہ وہ جلد از جلد ویکسین لگوائیں اور ویکسین نہ لگوانے والوں کو لاہور میں پٹرول کی فراہمی سمیت دیگر سہولیت نہیں دی جارہی ہیں ۔ ان احکامات کے بعد لاہور میں ویکسین سینٹرزپر شدید رش دیکھنے میں آ رہاہے ۔

All Public & Private Schools of Punjab to be closed from September 6th to September 11th, 2021 due COVID 19 conditions. Please stay home and stay safe. Protect yourself and your families.