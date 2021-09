انتقال کے بعد بھارتی معروف اداکار سدھارتھ شکلا کے ٹویٹر پر زندگی سے متعلق جاری کیئے گئے سبق آموز پیغامات سوشل میڈیا پر وائرل

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی ٹی وی ڈراموں کے مشہور ترین اداکار سدھارتھ شکلا گزشتہ روز دل کاد ورہ پڑنے کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے جس کے بعد ان کے چاہنے والے شدید غم میں مبتلا ہیں تاہم آج ن کی آخری رسومات کی ادائیگی کیلئے انڈسٹری کی نامور شخصیات شریک ہیں ۔

اداکار شکلا کی موت کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیئے جانے والے کچھ پرانے پیغامات سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ زندگی کے سبق دیتے دکھائی دیتے ہیں ۔فروری میں کی گئی ٹوئٹ میں سدھارتھ شکلا نے لکھا تھا کہ”زندگی بہت مختصر ہے یہ فکر کرنے کے لیے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں یا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں صرف زندگی سے لطف اندوز ہوں اور ان کو بات کرنے دیں“۔

Life’s too short to worry about what others say or think about you ........ just enjoy life .. have fun ... and give them something to talk about ????

اس سے قبل ستمبر 2020 میں کی گئی ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ”آپ جو کچھ آج کرتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے، آپ صرف ایک بار جیتے تو اسے شیر کی طرح چیئیں چاہے وہ ایک دن کی ہی کیوں ہو بجائے اس کے کہ آپ زندگی کو بھیڑ کی طرح بسر کریں“۔

What you do today decides your future......You only live once make it count.....Live like a Lion even if that is for a day rather than living the rest of your life like a sheep ...