 کورونا کی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں12ستمبر تک نئی پابندیاں عائد

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) وفاقی دارالحکومت میں عالمی وبا کورونا وائرس کے مثبت کیسز میں ا ضافے کے پیش نظر12ستمبر تک نئی پابندیا ں عائد کرد ی گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے بتایا کہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر کل سے 12ستمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔

حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جبکہ تما م انڈور جم اور اجتماعات بھی 12ستمبر تک بند رہیں گے۔

