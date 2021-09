کیا کتوں اور بلیوں کی تجارت کی جاسکتی ہے؟ سعودی عرب کے معروف عالم دین نے واضح کردیا

جدہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ عاصم بن لقمان الحکیم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کیلئے بلیوں اور کتوں کی تجارت جائز نہیں ہے۔

ٹوئٹر پر سید ایان احمد نامی شخص نے سوال پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو ایرانی بلیاں فروخت کرنا درست ہے جو انہیں خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ بلیاں اچھی لگتی ہیں اور وہ انہیں پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا میں بلیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اپنی دوسری بلیوں کے کھانے اور دیگر ضروریات پر خرچ کرسکتا ہوں؟

اس سوال کے جواب میں شیخ عاصم الحکیم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں اور بلیوں کو فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔

خیال رہے کہ شیخ عاصم الحکیم سعودی عرب کے معروف عالم دین ہیں جو جدہ میں گزشتہ 22 سال سے ایک مسجد میں امامت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ ٹی وی چینلز اور ریڈیوز کے پروگراموں میں فقہی مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی وہ اسلامی مسائل بتاتے رہتے ہیں۔

The prophet salla Allahu alaihi wa sallam prohibited selling of both dogs and cats. https://t.co/l3LpwlN36t