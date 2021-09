بھارت بمقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، ڈینئیل جاروو کی ایک دفعہ پھر انٹری، برطانوی بلے باز کو ٹکر ماردی، ویڈیو آپ بھی دیکھیں

اوول(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز کے دوران بھارتی کھلاڑی کے روپ میں گراؤنڈ میں داخل ہونے کی شہرت رکھنے والے ڈینئیل جاروو ایک دفعہ پھر پچ تک پہنچ گئے۔

جاروو نے تیسری انٹری چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ کی اننگز کے دوران دی اور وہ بھارتی باؤلر کے روپ میں گراؤند میں داخل ہوئے اور اس دوران گیند کروانے کی کوشش کی اور انگلش بلے باز جونی بئیر سٹو سے ٹکرا گئے جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو پکڑلیا۔جاروو اس سے قبل دو مرتبہ پچ تک پہنچ چکے ہیں۔

Here is our lucky charm once again c'mon #jarvo69 #ENGvsIND pic.twitter.com/kGtoJR9Kxv