معروف عرب کمپنی نے پاکستانی کمپنی کے ساتھ ملکر نئی ائیر لائن ’فلائی جناح ‘ کے قیام کا اعلان کردیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف عرب کمپنی ’ائیر عرب ‘نے پاکستانی کمپنی ’لیکسن‘ کے ساتھ ملکر پاکستان میں نئی ائیر لائن’فلائی جنا ‘ کے قیام کا اعلان کردیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ کم قیمت مسافر والی ائیر لائن ہو گی ۔اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ پاکستان آمد پر ایئر عربیہ گروپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس گروپ کو پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر نئی ایئر لائن فلائی جناح شروع کرنے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت ٹریول اور سیاحت کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کیلئے کوشاں ہے۔ ان سیکٹرز میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔

I welcome @airarabiagroup to Pakistan & wish them success in their partnership with local investors to establish a new Pakistani airline, FLY JINNAH. My govt is committed to attracting investment in Pakistan's burgeoning travel & tourism sector which offers immense opportunities.