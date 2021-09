پیرالمپکس میں حیدر علی کی جیت، بابر اعظم کا پیغام بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم پیرالمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے حیدر علی کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مبارک ہو،ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ 'حیدر علی مبارک ہو،ہمیں آپ پر فخر ہے،اسی طرح ہم سب کو متاثر کرتے رہیں۔‘

واضح رہے کہ پاکستان کے حیدر علی نے ٹوکیو پیرالمپکس میں تاریخ رقم کردی اور پاکستان کیلئے پیرالمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بننے کا اعزاز اپنے نام کرلیا۔حیدر علی کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے ، وہ پولیو کا شکار ہوئے جس کے باعث ان کی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ سے دو انچ پتلی اور ایک انچ چھوٹی ہے۔وہ اس سے قبل بھی پاکستان کے لیے دو اولمپک میڈل جیت چکے ہیں۔یہ دونوں تمغے انہوں نے لانگ جمپ میں جیتے تھے۔

Congratulations #HaiderAli. You made us all proud. Keep on inspiring all of us. ❤️ https://t.co/nYcYL0QgVd