 شکریہ گجرات ، عمران خان کا گزشتہ رات بھرپور جلسے پر اہل گجرات کے نام پیغام 

گجرات( ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ رات گجرات جلسے پر اہل گجرات کے نام شکریہ کا پیغام جاری کر دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی و سابق وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ رات گجرات میں سیاسی شعور رکھنے والوں کا زبردست ہجوم تھا ، خواتین نے مثال تعداد میں شرکت کی ۔

Great junoon in the politically aware crowd in Gujrat last night. Unprecedented women participation. We are watching a soft revolution unfold in front of us. Exciting times ahead. Thank u Gujrat. pic.twitter.com/9nffsWgV8u