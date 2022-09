گجرات میں  5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک عمران خان کیلئے 8 گھنٹوں میں تیار کی گئی ، نجی ٹی وی کا دعویٰ

گجرات (ڈیلی پاکستان آن لائن ) گجرات کی سروس موڑ کی پانچ سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک عوام کیلئے مشکلات کا باعث بنتی رہی مگر صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود یہ روڈ 5 سال سے تیار نہ ہوسکی لیکن گزشتہ روز عمران خان کی آمد کے پیش نظر یہ سڑک صرف 8 گھنٹوں میں تیار کر دی گئی ۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق گجرات سروس موڑ کی عرصہ سے ٹوٹی پھوٹی سڑک سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لئے صرف 8 گھنٹوں میں تعمیر کر دی گئی ۔ عمران خان کو گجرات سروس موڑ کی سڑک سے جلسہ گاہ پہنچنا تھا جس کے باعث یہ سڑک 8 گھنٹوں میں تیار کر دی گئی ۔

خیال رہے کہ عمران خان نے گزشتہ رات گجرات میں اپنا جلسہ کیا تھا ، جلسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی نے بھی خطاب کیا تھا ۔

عمران خان نے گزشتہ رات کے جلسے کو شاندار قرار دیا اور آج صبح سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اہل گجرات کا بھرپور تعداد میں شرکت کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔

Great junoon in the politically aware crowd in Gujrat last night. Unprecedented women participation. We are watching a soft revolution unfold in front of us. Exciting times ahead. Thank u Gujrat. pic.twitter.com/9nffsWgV8u