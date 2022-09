ہانگ کانگ کیخلاف فتح، پاکستان نے اپنی 70سالہ کرکٹ کی تاریخ کا اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

دبئی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے گروپ اے کے ناک آؤٹ میچ میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 155 رنز سے شکست دے کر سپر فور مرحلے کیلئے کوالیفائی کرلیا، گرین شرٹس نے پہلی بار کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی مخالف ٹیم کو 10 عشاریہ 4 اوورز ( 64 گیندیں) میں آؤٹ کیا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق پاکستان کے 194 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کا کوئی بھی بیٹر قومی فاسٹ بولرز کا سامنا نہ کرسکا۔پوری ٹیم صرف 10 عشاریہ 4 اوورز میں 38 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

ہانگ کانگ کے خلاف فتح کے بعد پاکستان نے اپنی 70سالہ کرکٹ کی تاریخ کا اہم اعزاز اپنے نام کرلیا۔کرکٹ کے اعداد و شمار اور ریکارڈز پر نظر رکھنے میں ماہر مظہر ارشد کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم جسے 1952 میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا اسٹیٹس ملا نے اپنی 70 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی مخالف ٹیم کو 10 عشاریہ 4 اوورز ( 64 گیندیں) میں آؤٹ کیا ہے۔

In 70 years history of Pakistan's cricket, this is first time they have bowled out the opponents in 64 balls or less. #AsiaCupT20