نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں دولہا کے دوستوں کو مزید ’پاپڑ‘ دینے سے انکار پر شادی کی تقریب میدان جنگ بن گئی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق شادی کی یہ تقریب ریاست کیرالہ ضلع ایلاپوزا میں ہو رہی تھی جہاں دلہن والوں نے دولہا کے دوستوں کو مزید پاپڑ دینے سے انکار کر دیا جس پر شراب کے نشے میں دھت دولہا کے دوست بپھر گئے اور بات ایسی بڑھی کہ دولہا اور دلہن والے باہم دست و گریباں ہو گئے۔

In the great 100% literate state of Kerala, a fist fight broke out at a wedding after friends of the bridegroom demanded papad during the feast. This triggered a verbal spat and ended up in an ugly brawl. No wonder Mallus belo papad. ???? pic.twitter.com/HgkEUYMwfy