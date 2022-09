شہباز شریف کا وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے، رپورٹس پبلک کرنے کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے فلڈ ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے اور رپورٹس پبلک کرنے کا اعلان کردیا۔

اپنے وعدے کے مطابق حکومت نے وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ کا آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور عالمی معیار کی ایک نجی آڈٹ فرم سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وزیر اعظم فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں آنے اور خرچ ہونے والے تمام فنڈز کا آڈٹ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان آڈٹ رپورٹس کو پبلک کیا جائے گا۔

As per my commitment to ensure transparency, Government has decided to get PM Flood Relief Fund audited by AGPR & a private audit firm of global standing. They will audit all incoming & outgoing funds including where & how the money is spent.The audit reports will be made public.