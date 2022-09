عمران خان کی ٹیلی تھون میں 5 ارب کے اعلانات لیکن اب تک پیسے کتنے جمع ہوئے ہیں؟ اعداد و شمار جاری

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں پانچ ارب روپے سے زائد کے عطیات دینے کا اعلان کیا گیا تھا جس میں سے تقریباً نصف رقم جمع ہوچکی ہے۔

عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی ٹیلی تھون مہم کے نتیجے میں اب تک 2.3 ارب روپے کے عطیات جمع ہوچکے ہیں جس پر وہ پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا "وہ لوگ جنہیں اپنےاعلان کےمطابق عطیات جمع کروانےہیں وہ ازراہِ کرم جمع کروائیں۔میری ٹیم ان سمندرپار پاکستانیوں کی مددکیلئےکام کررہی ہےجوبڑی رقوم کی ترسیل کیلئے(c)501 3کےاستثنیٰ کے منتظر ہیں۔"

For overseas Pakistanis' facilitation this is the helpline: pic.twitter.com/ZIhOoPLsu9