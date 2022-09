"عمران خان کے بعد میں وہ شخص ہوں جس کو پیسے کے معاملے میں عوام کا اعتماد حاصل ہے" ہلالِ احمر سے ہٹائے جانے پر ابرا رالحق  کا موقف آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہلالِ احمر پاکستان کی سربراہی سے ہٹائے جانے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما و معروف گلوکار ابرار الحق کا موقف آگیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں ابرار الحق نے کہا کہ ان کو سیلابی صورت حال میں وقت سے پہلے عہدے سے ہٹایا حیران کن ہے۔ عمران خان کے بعد اللہ نے انہیں عوام کا اعتماد دیا ہے اسی لیے انہیں چھ ارب روپے کے عطیات وصول ہوئے۔

ابرار الحق نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بناتے کہ یہ عطیات سیلاب متاثرین پر خرچ کیے جاتے، انہوں نے صدرِ مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ مل کر 8 ستمبر کو ٹیلی تھون کا پروگرام بھی بنایا تھا لیکن یہ سیاست کیلئے اچھا وقت نہیں ہے۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے ابرار الحق کو ہلالِ احمر کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا تھا۔ ان کی جگہ شاہد احمد لغاری کو ہلالِ احمر کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے۔

My untimely removal from PRCS during floods is shocking. After IK, God has given me the trust of ppl who donated 6 billion in a week. I wd hav made sure this money wd hav been spent on th flood victims.I had planned a telethon wth President Alvi on 8th also. Bad time 4 Siasat.