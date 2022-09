زلفی بخاری نے برطانوی شہریت چھوڑ دی، پاکستان سے الیکشن لڑنے کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی سید ذوالفقار عباس بخاری (زلفی بخاری) نے برطانوی شہریت چھوڑ کر پاکستان سے آئندہ الیکشن میں لڑنے کا اعلان کردیا۔

برطانیہ کی وزارت داخلہ کی جانب سے زلفی بخاری کی شہریت چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کردیا گیا ہے۔

تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری نے برطانوی وزارت داخلہ کا سرٹیفکیٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ زلفی بخاری کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے لیکن انہوں نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ سب لوگوں کو غلط ثابت کردیا، وہ کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔

دوسری جانب زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ وہ مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، برطانوی شہریت چھوڑنے کا فیصلہ ان کا ذاتی ہے، پاکستان چھوڑ کر بھاگنے والے سیاسی پناہ لینے کے لیے کوشاں ہیں،انہیں بھی پاکستان واپس آنا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ الیکشن پاکستان سے لڑیں گے اور عمران خان کے ساتھ مل کر حقیقی آزادی کی جدو جہد کریں گے۔

There was a time when propaganda channels and Journalist favourite project was how to rattle @sayedzbukhari rampant predictions “he ll leave Pak”,and resilient Bukhari proved all of them wrongڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کےساتھ pic.twitter.com/ecngp11wy1