کینڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکا میں ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے میں بارش کی آنکھ مچولی جاری رہی، کبھی بادل برستے تو کبھی چوکے چھکوں کی برسات ہوتی، ایسے میں اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کا ایک سمندر تھا جو انتہائی پرجوش نظر آیا،پاک بھارت میچ بارش کے باعث ڈرا ہوا ، قومی کرکٹ ٹیم کے فینز اپنے ہیروز کا بھرپور انداز میں حوصلہ بڑھانے کیلئے ان کے اسٹیڈیم سے نکلنے تک انتظار کرتے رہے، پی سی بی نے ایک خوبصورت ویڈیو شیئر کی ہے جس میں پاکستان فینز اپنے کھلاڑیوں سے اظہار محبت کررہے ہیں.

آئیے آپ بھی دیکھیے↓

Overwhelmed by the support of the fans in Kandy as the rain didn't dampen their spirits ????????????#PAKvIND | #AsiaCup2023 pic.twitter.com/8W256aFirL