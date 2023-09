پاک بھارت کرکٹ جنون:بھارتی شہری نے بریانی کی 62 پلیٹیں آرڈر کردیں

بنگلورو (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور بھارت کے سنسنی خیز کرکٹ میچ کے دوران ایک بھارتی شہری نے 62 بریانی کی پلیٹیں آرڈر کردیں۔بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق آن لائن ڈلیوری سروس نے ٹؤئٹر پر بیان جاری کیا کہ بنگلور سے کسی شخص نے 62 بریانی کی پلیٹیں منگوائی ہیں۔بیان میں پوچھا گیا کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کیا آپ پاکستان اور بھارت کے میچ کی اسکریننگ کر رہے ہیں؟ کیا میں بھی آجاؤں؟

پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ صرف کھیلوں کی سرگرمی نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک روایتی مقابلے کی شکل اختیار کرگیا ہے۔

someone from bengaluru just ordered 62 units of biryanis?? who are you? where exactly are you? are you hosting a #INDvsPAK match watch-party?? can i come?