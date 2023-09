نسیم شاہ کا بھارت کیخلاف پہلے ون ڈے  کا تجربہ کیسا رہا؟ فاسٹ بولر نے اپنی جذبات کااظہار کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ نے بھارت کیخلاف پہلے ون ڈے میں دل کھول کر رکھا دیا۔

ان کا کہناتھا کہ بھارت کیخلاف تجربہ بہت اچھا رہا، ون ڈے فارمیٹ ٹی 20سے مختلف ہوتا ہے، میں بھارت کیخلاف ٹی 20کھیل چکا ہوں،ان کا کہناتھا کہ ون ڈے کا تجربہ بہترین تھا بہت اچھی باؤلنگ ہوئی ہے،ون ڈے میں آپ کو صبر کیساتھ باؤلنگ کرنا ہوتی ہے،میچ میں بال سوئنگ بھی ہو رہا تھا،لیکن آپ کے ہاتھ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی باؤلنگ کریں اور یہی میں کوشش کر رہا تھا۔

شاہین شاہ نے آؤٹ سٹینڈنگ آغاز کیا،اس کے بعد حارث نے بہت زبردست باؤلنگ کی،میچ کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے ہم سب فاسٹ بولرز نے زبردست باؤلنگ کی اور سب اس میں کامیاب بھی ہوئے۔

.@iNaseemShah opens up about the experience of playing his first ODI against India and the lines and lengths he maintained in his impressive spell ✨#PAKvIND | #AsiaCup2023 pic.twitter.com/pX2pIhF5Jb