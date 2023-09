پاکستانی فاسٹ باؤلر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر سہیل خان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔سہیل خان نے سوشل میڈیا پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔

سہیل خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہاکہ 'اپنے قریبی افراد سے مشاورت کے بعد میں نے انٹرنیشنل اور فرسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی سی بی فیملی، کوچز مینٹورز ،ساتھیوں ،فینز اور وہ سب جنہوں نے سپورٹ کیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں"۔

After a thorough consultation with my close ones, I’ve decided to retire from International & First Class Cricket.



Big thank you to PCB, my family, coaches, mentors, teammates, fans, and everyone who supported me. ????



I would continue playing domestic white ball & franchise ???? pic.twitter.com/yb8daW6mEx