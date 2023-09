مریم نواز سے امریکی سفیر کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال

مری (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر نائب صدرن لیگ ا ور چیف آرگنائزر مریم نواز سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ان کی مری میں واقع رہائشگاہ پر ملاقات کی۔

لیگی رہنما اور امریکی سفیر نے پاکستان اور امریکا کے درمیان تاریخی، دیرینہ دوطرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا،اس دوران تجارت، معیشت، سلامتی، امن اور علاقائی استحکام سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔

مریم نواز نے کورونا وبا کے مشکل وقت کے ساتھ تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستان کی امداد کیلئے امریکا اور ڈونلڈ بلوم کی کوششوں کو سراہا۔

U.S. Ambassador to Pakistan Donald Blome met with Senior Vice President and Chief Organiser Ms. Maryam Nawaz Sharif on Sunday at her Murree Residence



During the meeting both discussed the significance of historic, longstanding bilateral ties between the two countries. They… pic.twitter.com/kRI3om7fEU