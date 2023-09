شاہین آفریدی نے اے بی ڈی ویلیئرز کو غلط ثابت کردیا

کیپ ٹاون(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی نے جنوبی افریقی ٹیم کے سابق کپتان اور مسٹر 360 اے بی ڈی ویلیئرز کو غلط ثابت کردیا۔

ایشیاکپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم معرکے سے قبل اے بی ڈی ویلیئرز کا کہنا تھا کہ شاہین آفریدی اچھے ردھم میں نظر نہیں آرہے ہیں، مجھے لگتا ہے انہیں کوئی معمولی انجری ہے۔شاہین آفریدی نے بھارت کے خلاف میچ میں 10 اوورز کوٹے میں 35 رنز کے عوض بھارت کے 4 ٹاپ بیٹرز کو پویلین کی راہ دیکھائی تاہم میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہوسکا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔

بعد میں اے بی ڈویلیئرز نے کہا کہ میں شاہین آفریدی کے ردھم کی بات کر رہا تھا جو شائد انہوں نے اہم میچ کے لیے بچا کر رکھاہوا تھا ۔

فاسٹ باولر نے روایتی حریف بھارت کیخلاف میچ میں ویرات کوہلی، روہت شرما، ہاردک پانڈیا اور رویندرا جڈیجا کی وکٹیں حاصل کیں۔میچ بارش کی نذر ہوجانے کی وجہ سے پاکستان سپر 4 مرحلے کیلئے کوالیفائی کرچکا ہے تاہم بھارت کو نیپال سے لازمی میچ جیتنا ہوگا۔

We were talking about Shaheen Afridi’s lack of rhythm in that last game. I guess there’s absolutely nothing wrong with him????as I mentioned, he was probably saving his best for the big moment. Big task ahead for India. Not impossible to defend though