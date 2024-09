TheORA:07 پاکستان میں لانچ کر دی گئی

لاہور(پ ر)The ORA:07 پاکستان میں لانچ کر دی گئی ایک ایسی برقی کار جو آپ کے ڈرائیونگ کے تجربے کو نئی جہت سے روشناس کروائے گی۔The ORA 07گریٹ والز موٹرز (جی ڈبلیو ایم)کی جانب سے نیو انرجی وہیکلز(این ای وی) میں نیا اضافہ ہے جو پاکستان کی آٹو موٹو انڈسٹری میں اہم سنگ میل ثابت ہو گی۔سازگار گروپ کی متعارف کردہ The ORA 07لگژری اور اعلیٰ کارکردگی کا بہترین امتزاج پیش کرتے ہوئے ملک میں برقی گاڑیوں کے لیے نیا معیار قائم کرتی ہے۔یہ مکمل برقی کار ایک سپورٹس کار کی دل دہلا دینے والی کارکردگی اور فیملی سیڈان کی لگژری کے ساتھ سنسنی خیز اور پر تکلف ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرتی ہے۔اپنے عمدہ ڈیزائن اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے The ORA 07 ڈرائیونگ کے متعلق ہماری سوچ بدلنے اور مستقبل کی نقل وحرکت کو حال میں لاگو کرنے کے لیے تیار ہے۔The ORA 07 کی لانچنگ کی شاندار تقریب گزشتہ روز، لاہور کے مشہور ھیوال کلب میں ہوئی،ایلزیم کی منعقد کردہ تقریب میں شامل سماجی شخصیات،انفلواینسرز،کاروباری افراد،کاروں کے شوقین حضرات اور کئی معروف شخصیات اس جدید کار کا اولین تجربہ کرنے کے خواہشمند تھے۔اس جوش سے بھرپور ماحول میں مہمانوں نے آپس میں گھل مل کر اور جوش و خروش کے ساتھ خصوصی ٹیسٹ ڈرائیوز میں حصہ لیا۔فل ڈسپلے پر موجود The ORA 07 کے جدید اور خوبصورت ڈیزائن نے حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی۔ اس تقریب میں کار کی کارکردگی کے علاوہ اس کے اندرونی پرتعیش حصے نے لوگوں پر ایک دیر پا تاثر چھوڑا۔