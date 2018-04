خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟

ویسے تو تعلقات خواہ افراد کے درمیان ہوں یا اقوام کے درمیان، کبھی ایک جیسے نہیں رہے۔ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ بعض دوستیاں بتدریج دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یعنی پہلے شکر رنجی پیدا ہوتی ہے، بعد میں رنجیدگی اور ناراضگی اور آخر میں شدید دشمنی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔

ہم آئے روز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کاروبارِ محبت میں آج کی محبوبہ کل کی بے وفا حرافہ اور پرسوں کی طوطا چشم ویمپ (Vamp) بن جاتی ہے اور آج کا عاشقِ زار کل کا رقیب اور پرسوں کا قاتل ثابت ہوتا ہے۔

عورت مرد میں جب تک انفرادی مفادات مشترک رہتے ہیں اور جب تک تعلقات میاں بیوی کا روپ نہیں دھارتے، محبت کرنے والے گویا پل صراط پر کھڑے رہتے ہیں اور جب شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور بچوں کی پیدائش شروع ہوتی ہے تو تعلقات کے فطری تقاضے بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اکثریت زندگی کی گاڑی کھینچتی رہتی ہے جبکہ اقلیت دونوں انتہاؤں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔

بعض اوقات علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی شدید پیوستگی ہو جاتی ہے کہ یک جان دو قالب کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔

بالکل یہی حال اقوام کے درمیان تعلقات کا بھی ہے۔

تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے سامنے نشیب و فراز کا ایک ناقابلِ یقین تدریجی نقشہ کھینچ جائے گا۔ یعنی افراد و اقوام کی انفرادی اور اجتماعی فطرت، مرورِ ایام سے روبہ تغیر رہتی ہے۔



اگست 1947ء سے پہلے ایک ہزار برس سے بھی زیادہ برصغیر میں ہندو مسلم انفرادی (یا اجتماعی) تعلقات کبھی بھی اس حد تک خرابی کو نہیں پہنچے تھے کہ بہ حیثیت مجموعی ان میں باہمی دشمنی کا ایک ایسا کلچر پیدا ہو جاتا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ مسلمان حکمرانوں کے حرم میں ہندوؤں اور راجپوتوں کی اونچی جاتی کی بیویاں عام تھیں اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہنشاہِ ہند بھی بن جاتے تھے۔

لیکن جب ہندوستان پر مسلمان فرمانرواؤں کی حکمرانی ختم ہوئی تو ایک تیسری قوم ایسی آئی جس نے بظاہر تو برصغیر میں بسنے والے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔برٹش انڈین آرمی اس کی سب سے زیادہ واشگاف مثال تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟

۔۔۔کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ اسی برطانوی دور میں صدیوں کی رفاقتیں اور محبتیں یکایک شدید رقابتوں اور دشمنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں؟۔۔۔ کیا مسلمان حکمرانوں کے 850سالہ دور میں افغان سلطانوں اور مغلوں کی افواج میں صرف مسلمان سولجر ہی تھے یا ہندو اور سکھ وغیرہ بھی تھے؟

تاریخ بتاتی ہے کہ 1857ء تک ہندوستان میں سب ذاتیں اور مذاہب کے ماننے والے مل کر رہا کرتے تھے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ سبب کیا تھا جو مسلم اور غیر مسلم میں افتراق کا باعث بن گیا؟ کیا آخری مغل حکمرانوں کا سکھوں کے خلاف جارحانہ طرزِ عمل تھا جس نے سکھ مسلم دشمنی کا پہلا پودا ہندوستان کے خیابانِ امن میں کاشت کیا؟۔۔۔یا کیا مسلم اور غیر مسلم مورخین نے مذہب کو بنیاد بنا کر ایسی تواریخ مرتب کرنا شروع کیں جو مذاہب کے درمیان نفاق اور افتراق کا باعث بن گئیں؟۔۔۔ یاکیا برٹش دور کی طرزِ حکمرانی نے ووٹ کی شکل میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا اور شاہی دور کی جگہ جمہوری دور کا آغاز ہوا؟۔۔۔ یا کیا ایک ہی خانوادے کی مسلسل حکمرانی نے ایک نئے طرزِ حکومت کے سبز باغ دکھائے اور عوام الناس کو ان کے حقوق کا لالی پاپ دے کر معاشرے میں انتشار پیدا کیا؟۔۔۔یا کیا جمہوری لباس میں دیوِ استبداد سینہ کوب تھا؟۔۔۔ کیا ووٹ کی تقدیس اور اس کی نام نہاد حرمت قوم کے ہر کس و ناکس کے احاطہ ء شعور و ادراک میں سما سکتی تھی؟



جہاں تک مغرب میں جمہوری اندازِ حکمرانی کی پذیرائی کا سوال ہے تو وہاں بھی اس وقت تک ’’بادشاہوں کے آسمانی حقوق‘‘ (Divine rights of Kings) کے ڈاکٹرین کی پوجا ہوتی رہی جب تک یکے بعد دیگرے قاتل، ظالم، کرپٹ اور جاہل شہزادوں اور شہزادیوں کے سروں پر تاجِ شاہی رکھا جاتا رہا۔

اور اس وقت تک ووٹ کے تقدس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہ بیٹھا جب تک پورا معاشرہ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے آشنا نہ ہو گیا، اوسط خواندگی کی شرح 80فیصد تک یکساں نہ ہو گئی، عوام کی اکثریت بنیادی انسانی سہولتوں (تعلیم، صحت، انصاف وغیرہ) سے فیض یاب نہ ہو گئی اور جب تک حکمرانوں کے انتخابی منشور میں ایک محدود اور متعین مدتِ حکمرانی کا تعین باقاعدہ آئین کا حصہ نہ بنا دیا گیا۔



اس نئے مغربی طرز حکمرانی میں عوام کے حقوق کی یکساں حرمت کا پاس رکھا جانے لگا۔ دن بدن معاشرہ ترقی کرنے لگا، تعلیم، صحت اور انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہونے لگے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ لیکن اس جمہوریت کا بیج مغربی زمین میں اس وقت تک نہ بویا گیا جب تک اس کی مٹی، آب و ہوا اور موسم ایک نہ ہو گیا۔

اب استعماری قوتوں کو چاہیے یہ تھا کہ اس پودے کو اس وقت ہی کسی نئی مقبوضہ یا اجنبی زمین میں کاشت کیا جاتا جس کی مٹی، آب و ہوا اور موسم، مغربی انداز کا ہوجاتا۔

جب تک ایسا نہ ہوتا، قدیم طرزِ حکمرانی (بادشاہت) کو ہی قائم رہنے دیا جاتا تو بہتر تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ بعض مسلم مفکرین نے جن میں حضرت علامہ اقبال پیش پیش تھے، برصغیر کے لئے اس پودے کی کاشت کو ہرگز موزوں قرار نہ دیا اور کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا:



دیو اِستبداد جمہوری قبا میں پائے کوب

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری



اور پھر یہاں تک کہا کہ : ’’طرزِ جمہوری سے بچو اور قدیم طرزِ فرمانروائی کے پختہ کار غلام بن جاؤ کیونکہ دو سو گدھوں کا دماغ مل کر بھی ایک انسان کا دماغ نہیں بن سکتا:‘‘

گریز از طرزِ جمہوری غلامے پختہ کارے شو

کہ از مغزِ دوصد خر، فکرِ انسانی نمی آید



لیکن ہمارے انگریز آقاؤں نے ہمیں آکر یہ نہ بتایا کہ جمہوری طرزِ حکمرانی براعظم یورپ اور امریکہ میں تو کامیاب ہے کہ وہاں گدھے نہیں، انسان بستے ہیں۔ لیکن جنوبی امریکہ، ایشیاء اور افریقہ میں یہ نظام تبھی پروان چڑھ سکے گا جب عوام میں انسانی حقوق کی مساوات کا شعور اور ماحول پیدا ہو جائے گا۔

جس معاشرے کے گاؤں میں بمشکل صرف ایک جاگیردار، زمیندار یا لکھا پڑھا مالدار آدمی رہتا ہو اور باقی سارا گاؤں کمّی کمینوں، کاشتکاروں، مزدوروں اور مزارعوں پر مشتمل ہو وہاں ووٹ کی تقدیس کیا خاک ہوگی؟۔۔۔ جہاں طبقاتی اونچ نیچ کا عالم یہ ہو کہ اکثریت تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرے اور چند خاندان منہ میں سونے چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے اور پھلتے پھولتے رہیں، وہاں بھلا جمہوری نظام کا کیا کام؟۔۔۔ جہاں ایک بھکاری اور ایک امیر زادے کا ووٹ یکساں تصور کیا جاتا ہو اس میں ووٹوں کی گنتی چہ معنی دارد؟۔۔۔اسی لئے جمہوریت میں سب سے زیادہ خرابی بندوں کو گننے کی ہوتی ہے، تولنے کی نہیں۔

حضرتِ قائداعظم نے جب اس نظامِ جمہوریت کو پاکستان کی اساس قرار دیا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پاکستان ایک نیا ملک ہے جس میں ہر کسی کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں گے اور جہاں وقفے وقفے سے حکمران آتے جاتے رہیں گے، جہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، جہاں مساوات کے چرچے ہوں گے، تعلیم اور صحت کی یکساں آسانیاں فراہم ہوں گی اور کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے گا تو یہ دراصل اسلامی نظامِ حکومت کی روح اور صدائے بازگشت ہو گی۔

اسلام کے دورِ خلافتِ راشدہ کی مثال قائداعظم کے سامنے تھی۔ اقبال نے اس نظام کی ساری تفصیل صرف ایک شعر میں خلاصہ کر دی تھی:

تا نباشد درجہاں محتاجِ کس

نکتہء شرحِ مبیں این است و بس

لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص اپنے سے بالا کسی دوسرے شخص کا محتاج ہے۔ حضرت قائداعظم کو آنکھیں موندے صرف ایک عشرہ ہی گزرا تھا کہ جمہوریت پر پہلا وار ہوا۔

1957ء میں پہلا مارشل لاء نافذ ہوا۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج کسی بھی قوم یا ملک کی ہو اس میں مساوات کا کلچر ناپید ہوتا ہے۔۔۔ درجہ بندی اور طبقاتی تقسیم صف در صف ہوتی ہے۔۔۔ سولجرز میں سپاہی، لانس نائک، نائک، حوالدار ۔۔۔اور جے سی اوز میں نائب صوبیدار، صوبیدار اور صوبیدار میجر۔۔۔ اور کمیشنڈ افسروں میں نیم لفٹین، لفٹین، کپتان، میجر، کرنل، بریگیڈیئر اور جنرل کے عہدے، ہر ملٹری تنظیم کا اولین تقاضا ہیں۔اگر فوج ایک معاشرہ کہلاتی ہے تو اس معاشرے میں طبقاتی تقسیم اپنے عروج پر ہے۔ ہر جونیئر، اپنے سینئر کا حکم بجا لانے کا پابند ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ سینئر کا حکم مانو، خواہ اس میں جاں کا زیادہ بھی ہو:



There is not to reason why

There is but to do and die

اور پھر جب مارشل لا ہٹایا گیا تو جو جمہوری نظام وجود میں آیا یا لایا گیا وہ بھی سویلین مارشل جیسا ہی تھاکہ اس کے برعکس ہو بھی نہیں سکتا تھا۔۔۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے دوسرا، پھر تیسرا اور چوتھا مارشل لاء لگتا رہا۔اور سویلین ادوار بھی تواتر سے آتے جاتے رہے جن میں جمہوری کلچر کا لبادہ اوڑھ کر بھی لوگ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہلاتے رہے۔

لیکن ان فوجی مارشل لاؤں اور سویلین مارشل لاؤں میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ان چاروں فوجی مارشل لاؤں کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مختلف خاندانوں اور طبقوں کے افراد تھے۔ لیکن ان کے بعد جو ’’سویلین مارشل لاء‘‘ آئے ان میں خاندانی وراثت کا ظہور سب کے سامنے تھا۔



مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کے نام پر گزشتہ 70برسوں سے آمریت کے سائے تلے سانس لیتے رہے ہیں۔۔۔کبھی فوجی مارشل لاؤں کے سایہ تلے اور کبھی سویلین مارشل لاؤں کے سایہ تلے۔۔۔ کیا یہ طرزِ حکمرانی خاندانِ غلاماں، خاندانِ تغلق، خاندان خلجی اور خاندان مغلیہ کا تسلسل نہیں؟ اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ فوج میں اول ایوبی خاندان ، پھر یحییٰ خانی خاندان، پھر ضیائی خاندان اور پھر مشرفی خاندان۔۔۔ اور دوسری طرف سویلین ادوار میں بھی یہی صورت حال۔۔۔!

خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

مزید : رائے /کالم