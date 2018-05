”پاکستانیوں نے آخری میچ میں ہمیں خاص۔۔۔“ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے سٹیڈیم سے لی گئی ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانی خوشی سے باغ باغ ہو گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی 20 سیریز کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے اور اس دوران پاکستانیوں نے سٹیڈیم پہنچ کر اپنی بھرپور حمایت دکھائی جس پر ناصرف ویسٹ انڈیز کھلاڑی بہت خوش نظر آئے بلکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔

ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے آخری میچ دیکھنے کیلئے آئے چند تماشائیوں کی تصویر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی جنہوں نے ”شکریہ ویسٹ انڈیز“ کے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ یہ تصویر ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کو اتنی اچھی لگی کہ جواب میں انہوں نے بھی پاکستانیوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

ویسٹ انڈین بورڈ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”پاکستانی مداحوں نے کراچی میں آخری میچ کے اختتام پر ہمارے ورلڈ چیمپینز ونڈیز کو خصوصی شکریہ بھیجا ہے۔۔۔ ہم کہتے ہیں کہ بہترین میزبانی اور سیریز کے دوران نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔۔۔“

#SpiritOfCricket

Pakistani fans send a special "Thank You" to our world champions Windies at the end of third match in Karachi.

We say "Thank You" for the hospitality and goodwill during the series.#PAKvWI #RALLY pic.twitter.com/5V7StvdOP6