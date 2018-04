”شاہد آفریدی سے کیا کہنا، وہ تو بس۔۔۔“ شاہد آفریدی نے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی تو بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر ”تڑپ“ اٹھے، ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کو غصہ آ جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مقبوضہ کشمیر کے معصوم شہریوں پر بھارتی فوج کے حالیہ تشدد نے ایک مرتبہ پھر بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ عوام کی جانب سے اس معاملے پر احتجاج تو کیا ہی گیا مگر سٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی بھی چپ نہ رہ سکے۔

شاہد خان آفریدی مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم کیخلاف پھٹ پڑے جن کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت چھیننے کیلئے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن ایسا کرنے پر بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر ”تڑپ“ اٹھے اور ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر پاکستانی کو غصہ آ جائے گا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے اس حوالے سے دو پیغامات جاری کئے اپنے پہلے پیغام میں انہوں نے لکھا ”مقبوضہ کشمیر میں ہولناک اور تشویشناک صورتحال جاری ہے ،معصوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور آزادی کی آواز کو دبانے کیلئے لوگوں کا قتل عام اور پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہیں کہ اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ ادارے کہاںہیں اور یہ اس قتل عام کو روکنے کیلئے کوششیں کیوں نہیں کر رہے؟“

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018



اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ تصویر شیئر کی جو انہوںنے ’آئس کرکٹ‘ کے دوران ایک بھارتی خاتون مداح کے ساتھ لی تھی۔ یہ تصویر لیتے ہوئے خاتون نے ترنگا چھپایا تو شاہد آفریدی نے خود کہہ کر سیدھا کروایا تاکہ تصویر بہتر بن سکے۔ انہوں نے لکھا ”ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ اور ایک کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن جب بات انسانی حقوق کی ہو تو ہم اپنے معصوم کشمیریوں کیلئے بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں“

We respect all. And this is an example as sportsman. But when it comes to human rights we expect the same for our innocent Kashmiris. pic.twitter.com/DT5aF1wX8P — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018

کرکٹ کے میدان میں شاہد آفریدی کیساتھ بات بات پر الجھنے والے گوتم گمبھیر اب بھارتی ٹیم میں تو کافی عرصے سے نظر نہیں آئے لیکن شاہد آفریدی کیساتھ الجھنا اب بھی بند نہیں کیا۔ انہوں نے شاہد آفریدی کی ٹویٹس پر ایسا جواب دیا جس نے پاکستانیوں کو غصے میں مبتلا کر دیا۔

گوتم گمبھیر نے لکھا ”ہمارے کشمیر اور اقوام متحدہ سے متعلق شاہد آفریدی کے ٹویٹس پر ردعمل دینے کیلئے میڈیا نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس پر کہنے کیلئے ہے ہی کیا؟ آفریدی صرف ’یو این‘ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں جس کا ان کی پسماندہ ڈکشنری میں مطلب ’انڈر نائنٹین‘ ہے یعنی ان کی ’عمر‘۔۔۔ میڈیا سکون کر سکتا ہے، شاہد آفریدی صرف اور صرف نو بال پر آؤٹ کرنے کا جشن منا رہے ہیں“

Media called me for reaction on @SAfridiOfficial tweet on OUR Kashmir & @UN. What’s there to say? Afridi is only looking for @UN which in his retarded dictionary means “UNDER NINTEEN” his age bracket. Media can relax, @SAfridiOfficial is celebrating a dismissal off a no- ball!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 3, 2018

یہ ٹویٹ سامنے آنے کے بعد بھارتیوں نے گوتم گمبھیر کے ساتھ مل کر پاکستان، پاکستانیوں اور شاہد آفریدی کے بارے میں نازیبا باتیں شروع کیں تو پاکستانی بھی اپنے ملک اور ہیرو کے دفاع کیلئے میدان میں آ گئے اور پھر ایک لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا جو جلد تھمتا نظر نہیں آ رہا تھا۔

سمت نامی صارف نے لکھا ”گوتم بھائی، اصل مدعہ تو یہ ہے کہ ’بوائز پلیڈ ویل‘ تک تو مان لیا۔۔۔ پر اس ٹویٹ میں اتنی انگریزی کہاں سے لکھی لالہ بھائی نے“

Gautam bhai, main muddey ki baat yeh hai.. “Boy played well” tak toh maan liya.. par is tweet mein itni angrezi kaha se likhi lala bhai ne. ???? — Sumit kadel (@SumitkadeI) April 3, 2018

زہرا نامی پاکستانی صارف نے لکھا ”انگریز چلے گئے، اپنے کتنے چھوڑ گئے“

Angrezo Chaly gaye apny ???? chor gayee — ZK (@khanzahraaali) April 3, 2018

عمیر علی نے لکھا ”کشمیر بنے گا پاکستان“

Kashmir banay ga Pakistan ???????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Umair Ali (@UmairMughal93) April 3, 2018

پارتھ نامی صارف نے لکھا ”جیسے بنگلہ دیش بنا ویسے ہی اب آزاد سندھ اور بلوچستان بنے گا!! “

Jese Bangladesh Bna wese hee Ab Azad sindh aur Balochistan bnega.!! 70 saal hogye ro porki roo???????????? — ????Parth Sachdeva???? (@Parth_urlove) April 3, 2018

سیف اللہ خان نے لکھا ” شاہد آفریدی کا مذاق اڑانے والا گوتم گمبھیر اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ہزاروں کشمیریوں کی کوشش کا مذاق اڑا رہا ہے جنہوں نے اس تحریک کیلئے اپنی جانوں کے علاوہ نسلوں کو بھی وقف کر دیا“

Gautam gambhir mocking #Afridi seemingly blind of the fact that directly or indirectly he is mocking the struggle of hundreds of thousands of Kashmiris who have scarified thr generations after generations by devoting their life to this movement. #AfridiWithKashmir — Safiullah Khan (@Safiull91948041) 3 April 2018

حمزہ نے چیمپینز ٹرافی میں جسپریت بمرا کی نو بال کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ہاں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کشمیر بھی ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے یہ میچ نکلا تھا“

Yeah I get your point. You're gonna lose Kashmir as you lost this match. pic.twitter.com/i4nfZBn0KR — Hamzaa ???? (@greatsince_98) 3 April 2018

معروف انگلش رائٹر ڈینس نے شاہد آفریدی اور گمبھیر کی تصویر شیئر کی جس میں آفریدی گمبھیر کو ’راستہ‘ دکھا رہے ہیں اور لکھا ”میں سب کچھ اس تصویر پر چھوڑ دیتا ہوں“

I'll just leave this here pic.twitter.com/Qkrpilxtz8 — Dennis Premier League (@DennisCricket_) 3 April 2018

اشوک نے لکھا ”کچھ سال پہلے، میں گمبھیر کے ’اپنے‘ کشمیر میں کرکٹرز کے پوسٹر فروخت کرنے والی دکان پر گیا۔ وہاں کہیں بھی گوتم گمبھیر نظر نہیں آیا، اور زیادہ تر پوسٹر آفریدی کے تھے“

Few years back, I had gone to a shop, which was selling wall posters of cricketers in a village fair in Gambhir's 'our' Kashmir - There was no Gambhir, but mostly posters were of Afridi's! https://t.co/fZyBDxgB0v — Ashok Swain (@ashoswai) 3 April 2018

ہمایوں نے لکھا ”گوتم گمبھیر ہمیشہ یہ یاد کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ کرکٹ کی دنیا میں یہ اب تک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے“

Every now and then Gautam Gambhir keeps reminding everyone why he is the biggest asshole the cricketing world has ever seen. — Humayoun Ahmed Khan (@HumayounAK) 3 April 2018

رضا مہدی نے لکھا ”تم نے اپنے ملک کیلئے کچھ نہیں کیا۔ آفریدی ناصرف پاکستان بلکہ دنیائے کرکٹ کا فخر ہے۔ آفریدی کیساتھ خود کا موازنہ کرنے کی کوشش مت کرو، تم اس کے سامنے کچھ نہیں ہو۔ میں اپنی بات دہرائے دیتا ہوں کچھ بھی نہیں“

Man you have done nothing for your country. Afridi is not only a symbol of proud for ???????? but for the whole Cricket World. Don’t try to compare yourself with him you’re nothing infront of him. I repeat “NOTHING”. #AfridiInsultsIndia https://t.co/LHzy3oRXB9 — Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) 3 April 2018

احمد نے چوہے پکڑنے والے پھندے میں لگے پنیر کے ٹکڑے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”گمبھیر آ جاﺅ۔۔۔ تمہارا کھانا لگ گیا ہے“