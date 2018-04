”کیا آپ جانتے ہیں کہ شعیب ملک نے 1999 کو ڈیبیو کیا اور شاہین آفریدی۔۔۔“ آئی سی سی نے شعیب ملک اور شاہین آفریدی سے متعلق دلچسپ معلومات عوام کو بتائیں تو ”ثانیہ بھابھی“ نے ایسی کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ٹی 20 میچوں کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچ گئی جس میں پاکستان نے کلین سویپ کیا۔

نیشنل سٹیڈیم کراچی میں میں کھیلی جانےوالی اس سیریز کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پاکستانی ٹیم نے پی ایس ایل میں شاندار کاکردگی دکھانے والے تین کھلاڑیوں حسین طلعت، آصف علی اور شاہین شاہ آفریدی کو ڈیبیو کروایا اور تینوں نے ہی عمدہ کارکردگی بھی دکھائی۔

آئی سی سی نے شاہین شاہ آفریدی کے ڈیبیو پر شعیب ملک اور شاہین آفریدی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دلچسپ معلومات پاکستانیوں کیساتھ شیئر کیں تو پاکستانی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے لیکن پھر ثانیہ مرزا بھی میدان میں آ گئیں اور ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر دھوم ہی مچ گئی۔

آئی سی سی نے ٹوئٹر پر شعیب ملک اور شاہین آفریدی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”کیا آپ جانتے ہیں۔۔۔؟ شعیب ملک نے پاکستان کی طرف سے اپنا پہلا میچ 14 اکتوبر 1999ءکو کھیلا تھا۔ شاہین آفریدی جنہوں نے کل اپنا ڈیبیو کیا، وہ 6 اپریل 2000ءتک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے“

Did you know...@realshoaibmalik made his Pakistan debut on the 14th October 1999. @iShaheenAfridi, who debuted last night, wasn't born until 6th April 2000!#howzstat pic.twitter.com/edAhpSTJlK