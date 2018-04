”امید ہے آپ اپنے باپ کو بھی یہ بات سمجھائیں گی کہ ۔۔۔“مونس الہٰی نے مریم نواز سے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا پر طوفان آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق ڈپٹی وزیراعظم پرویز الہٰی کے بیٹے مونس الہٰی نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مریم نواز اپنے والد کو سمجھائیں گی کہ ہم پاکستانی مظلوم کشمیریوں کے وکیل ہیں ،جب نواز شریف وزیراعظم تھے تب وہ ان ہی لوگوں (نریندر مودی اینڈکمپنی)کو دعوت دے رہے تھے جو کشمیر میں قتل عام کر رہے ہیں ۔ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پر لیکچر دینا بند کردوں کیونکہ تمہارے والد نے بھارتی جلادوں سے دوستی کر رکھی ہے جو کشمیری لوگوں پرظلم ڈھا رہے ہیں ۔مسلم لیگ ق کے رکن پنجاب اسمبلی مونس الہٰی نے کہا کہ مریم نواز کشمیریوں کی حالت زار پر صرف بیان جاری کرتی ہیں اور کشمیر ی لوگوں کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کرتیں حالانکہ ان کے والد چار سال سے زائد وزیراعظم ہاوس میں بیٹھے رہے ۔

I hope you can explain this to your dad as well . While he was PM he was busy courting the same people who have and are butchering Kashmiris. https://t.co/1bsGoJxFyS