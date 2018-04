وکٹ لے کر گالیاں نکالنے والے شاداب خان نے سیریز ختم ہونے کے بعد چیڈوک والٹن کیساتھ ایسی تصویر شیئر کر دی کہ آئی سی سی بھی حیران پریشان رہ گئی، سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کراچی میں کھیلے گئے دوسرے ٹی 20 میچ میں شاداب خان نے چیڈوک والٹن کو آﺅٹ کیا تو ان کی جانب انگلی سے اشارہ کر کے نازیبا الفاظ استعمال کئے جس پر انہیں میچ فیس کا 20 فیصد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔

کرکٹ شائقین کی جانب سے شاداب خان کے اس روئیے پر کافی تنقید کی گئی لیکن شاداب خان نے سیریز ختم ہونے کے بعد والٹن کیساتھ ایک ایسی تصویر شیئر کر دی ہے کہ آئی سی سی بھی حیران پریشان رہ جائے گی۔ شاداب خان نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ والٹن کیساتھ گلے مل رہے ہیں اور دونوں خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔



شاداب خان نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”جو کچھ میدان میں ہوا وہ میدان میں ہی رہ گیا۔ پاکستان آنے اور تاریخ رقم کرنے پر ویسٹ انڈیز اور والٹن کا بہت بہت شکریہ۔ 9 سال بعد کراچی میں پہلی انٹرنیشنل کرکٹ سیریز۔“

What happens on the field stays on the field. Thank you Chadwick and West Indies for creating history, first international series in Karachi for 9 years. #PakistanZindabad pic.twitter.com/imo8h6YsKV