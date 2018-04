”سابق چیئرمین پیمرا اینکرز کیلئے یہ انتہائی سخت قانون بنا رہے تھے جس کی وجہ سے حکومت ۔۔۔ “ سپریم کورٹ میں ایسا انکشاف کہ جان کر ہی تمام صحافی کانپ اٹھیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ سابق چیئرمین پیمرا انصار عباسی صحافیوں کیلئے انتہائی سخت قانون سازی کرنے جارہے تھے جس کی حکومت نے کبھی بھی تائید نہیں کی۔

ٹوئٹر پر حامد میر نے بتایا کہ میڈیا کمیشن کیس چھٹے سال میں داخل ہوچکا ہے، کیس کی سماعت کے دوران وہ خود بھی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ پیمرا آرڈیننس 2007 کے آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت پیمرا مکمل طور پر وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے اور خود مختار نہیں ہے۔ پیمرا کو سیاسی حکومت کے تسلط سے آزاد کرایا جائے۔

Hearing of Media Commission case entered in 6th year.I pointed out 2day in SC Federal Govt is in full control of PEMRA through article 5 & 6 of PEMRA Ordinance 2007 PEMRA is not an independent regulatory body it's a tool in the hands of a political Govt PEMRA must be liberated